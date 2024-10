Halloween sbarca in Versilia tra fantasmi, giochi e musica

Anche in Versilia si festeggia Halloween con iniziative per grandi e piccini. Al Faruk Beach Club di Marina di Pietrasanta torna Spectralia, che ospiterà le attrazioni di un macabro villaggio horror con ingresso gratuito. Si partirà il pomeriggio (dalle ore 16) con la festa per i bambini "Baby SPECTRALIA-Halloween Party": animazione, musica con Nitro Dj, giochi, tante sorprese “terrificanti”, trucchi a tema, laboratori e premi speciali. Sotto la supervisione degli animatori di Viva, si aprirà lo spazio dedicato ai bambini, dove potranno divertirsi e assistere ad affascinanti spettacoli di paura e gustarsi una dolcissima merenda. Alle ore 20 fantasmi, cantastorie, zucche e saltimbanchi, come impone la tradizione Made in USA, animeranno, per una lunga notte la spettrale location. Tra antri oscuri, vicoli spaventosi e slarghi misteriosi, tracceranno un vero e proprio percorso dell'horror. Tante, tutte da scoprire, le situazioni coinvolgenti, tra cui la premiazione del miglior costume, l'area cinema con film a tema, il percorso "paura", animazione e molto altro. E ancora dinner show con menù a tema proposto dall'Armata delle tenebre e alla consolle uno dei dj più amati del Carnevale di Viareggio, Andrea Paci. Più distante, a Borgo a Mozzano, si celebrerà il trentesimo anniversario di Halloween Borgo a Mozzano, la manifestazione che da tre decenni trasforma il capoluogo borghigiano in un palcoscenico a cielo aperto per la notte più spaventosa dell’anno. La serata sarà animata da un fitto programma di eventi: cinque scene horror interattive, ben sette gruppi musicali che suoneranno dal vivo nelle strade e nelle piazze del Borgo, e tre postazioni dj set per far ballare tutto il pubblico presente. Non mancherà l’immancabile Tunnel dell’Orrore aperto a grandi e piccoli visitatori.