Tra speranze, scommesse e partite infuocate. Le date dei derby umbri

Perugia, Gubbio e Ternana ai nastri di partenza. Tra speranze, ventate di novità e voglia di dimenticare il passato. Per una stagione che sarà scandita da derby infuocati tra le squadre umbre, senza trascurare per il Perugia quello con l’Arezzo che raddoppia: oltre al campionato ci sarà anche la sfida in Coppa.

Il Grifo è reduce da una stagione discreta ma non eccelsa, un quarto posto che non ha accontentato nessuno. Riparte con lo stesso allenatore, Alessandro Formisano, ma non con la stessa proprietà: a fine mese è previsto il passaggio delle quote dal presidente Santopadre e Javier Faroni, con l’attuale numero uno che resterà in società con il 20 per cento delle quote. Ai nastri di partenza, la rosa è composta da un gruppo di giovani di belle speranze e prospettiva, alcuni arrivati da club di categoria superiore, altri di proprietà e qualche "vecchio" chiamato al ruolo di guida, soprattutto quando le cose si faranno più toste.

La Ternana e il Gubbio, invece, hanno cambiato in panchina. Le Fere, retrocesse dalla serie B, partono con l’intenzione di dimenticare l’ultimo atto dello scorso campionato, una caduta in C arrivata all’ultimo tuffo, nei play out contro il Bari.

In panchina le Fere hanno scelto di affidarsi a Ignazio Abate, reduce da due stagioni alla guida della Primavera del Milan.

Sarà la sua prima sfida tra i professionisti dopo aver guidato per due anni i giovani rossoneri, dove ha centrato una finale e una semifinale di Youth League. Riparte da un gruppo di esperienza, con tanti calciatori dello scorso campionato che hanno accettato di ripartire dalla C.

Anche il Gubbio, dopo due ottime stagioni con Piero Braglia in panchina, hanno cambiato guida tecnica. La squadra rossoblù ha scelto di ripartire da Roberto Taurino. L’ex calciatore arriva nella città dei Ceri dopo l’esperienza sulla panchina del Monopoli nell’ultima stagione, culminata con una salvezza arrivata ai play out. A ridosso del fischio di inizio il Gubbio deve ancora completare la sua rosa.

Le tre squadre, a caccia di una stagione da protagonista, si incroceranno presto. Il Gubbio a metà settembre avrà già sfidato entrambe le sqaudre, il Perugia le affronta invece entrambe al Curi nel girone di andata e nel finale di stagione non ci saranno incroci pericolosi.

Il 7 settembre, alla terza giornata, è attesa la sfida Gubbio-Ternana (con fischio di inizio alle 20,45), la settimana successiva i rossoblù saranno al Curi (15 settembre alle 20,45). Ancora in casa il derby con la Ternana attualmente in calendario il 10 novembre, alla quattordicesima giornata. Ma l’ultima settimana di novembre il Perugia è atteso dal doppio confronto, in casa, con l’Arezzo: altra sfida storica. Prima, il 24, in campionato e tre giorni più tardi in Coppa Italia.

Nel girone di ritorno, la Ternana riceve il Gubbio il 12 gennaio, sette giorni più tardi sarà la volta di Gubbio-Perugia (19 novembre), mentre il match Ternana-Perugia è in calendario il 23 marzo.

Che i giochi abbiano inizio.