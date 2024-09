Primi dopo 5 giornate?. Il 24% delle volte è Serie A

Premessa e avvertenza ferrea. Questo articolo è rigorosamente vietato agli scaramantici e a chi crede che la buona o cattiva sorte si decida in base anche a cosa viene detto oppure no. Ebbene, chi ha deciso di andare avanti è avvisato.

Ebbene, la domanda che sta alla base della nostra indagine è la seguente: quanto vale la classifica di Serie B dopo cinque giornate di campionato? O meglio, trovarsi al primo posto dopo 450 minuti di campionato può darci indicazioni su quello che sarà il cammino futuro stagionale? La risposta è semplice: no, è ancora troppo presto per ritenere "delineati" i valori del campionato. I numeri, tuttavia, ci indicano una direzione interessante.

Prendendo in esame gli ultimi dieci anni di Serie B, osservando chi si trovava in testa dopo cinque giornate – e confrontando quel piazzamento con quello finale –, scopriamo comunque un trend indicativo. Ovvero che chi è partito benissimo generalmente conquista o un posto ai playoff o (addirittura) la promozione. Per l’esattezza nel 79 per cento dei casi la capolista della quinta giornata poi si è giocata effettivamente la Serie A diretta o tramite spareggi. Nel 24% degli eventi, addirittura, chi era primo in questa fase di campionato poi ha effettivamente conquistato la massima serie. Soltanto il 13% delle primatiste si è trovato a fine stagione con un pugno di mosche in mano. In caso, addirittura – per la precisione due anni fa – il Brescia dall’alto dei 12 punti all’attivo ha chiuso l’anno finendo ai playout.

Tutto questo ci porta ad una riflessione complessiva: trovarsi in testa in questo momento storico non conta troppo, ma chi è partito con la marcia ingranata ha poi avuto comunque un cammino importante. Che questo, dunque, sia di augurio ma anche di conforto.

Andiamo dunque a guardare le casistiche. Stagione 2023-2024: Parma, Palermo e Modena in testa con 13 punti. Parma promosso, Palermo ai playoff, Modena salvo. Anno precedente, 2022-2023: Brescia da solo al comando con 12 punti e finito ai playout. La stagione 2021-2022 la ricordiamo tutti bene: Pisa 5 vittorie su 5, playoff finale con ko in finale. Ancora indietro nel tempo: stagione 2020-2021. Al comando la coppia Empoli e Cittadella con 13 lunghezze all’attivo. L’Empoli vince facilmente il campionato, il CIttadella va ai playoff. 2019-2020: Ascoli primo ma poi neppure agli spareggi. Nel 2018 l’Hellas è al comando e finirà ai playoff. Nel 2017-2018 abbiamo il Frosinone in testa poi ai playoff. Stagione 2016-2017: Cittadella primo, Cittadella ai playoff a fine anno. Nel 2015-2016 dominio Cagliari dall’inizio alla fine. Nell’anno 2014-2015 Perugia al comando e accesso ai playoff.