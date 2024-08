Il terzino che viene dal futuro. Angori: "Un privilegio essere qui"

Lo abbiamo già visto contro il Frosinone andare a mille all’ora sulla fascia sinistra e crossare con precisione. Una precisione che ha permesso ad Alessandro Arena di andare in gol di testa. Samuele Angori è toscano, per la precisione è di Cortona in provincia di Arezzo. Classe 2003, protagonista lo scorso campionato con la maglia del Pontedera (39 presenze per tre reti in Serie C), il Pisa ha investito forte su questo calciatore. Il terzino sinistro, infatti, ha firmato un quadriennale mentre l’Empoli ha incassato oltre 2 milioni di euro. Buon sinistro, ottima resistenza ha tutte le caratteristiche per fare bene. "Sapevo dell’interesse del Pisa mentre mi trovavo in ritiro con l’Empoli – ha spiegato il giovane difensore – e ho sempre pensato all’opportunità di venire qui. La trattativa è stata un po’ dura, le due società stavamo lottando tra il prestito e l’arrivo a titolo definitivo, e così è stato: mi fa molto piacere". Angori vanta anche tre presenze con la nazionale Under20. Quindi sul tecnico Inzaghi "Sono un tifoso sfegatato del Milan, lavorare con lui ogni giorno è un grande onore".