Il grande classico Una sfida lunga un secolo

Un grande classico della Serie B. Pisa e Brescia si sono affrontate all’Arena la bellezza di 28 volte nel corso della loro decennale storia. Il primo confronto, manco a dirlo, risale addirittura a più di 100 anni fa e ciò la dice lunga sul fascino di questa sfida. Nella stagione 1921-1922 i nerazzurri si imposero 5 a 0 proprio contro le Rondinelle (con poker del mitico Sbrana e ulteriore rete firmata da Merciai). Da allora Pisa-Brescia si sono sempre affrontate a viso aperto in Cadetteria con frequenza costante eccezion fatta per una lunga parentesi che va dal 1994 al 2007 per le note vicende nerazzurre.

Il Pisa ha sfruttato 19 delle 28 occasioni per portare a casa il risultato pieno all’Arena. L’anno scorso fu pareggio per 1 a 1. Gol dopo cinque minuti dell’ex Moreo e pareggio 9 minuti più tardi di Bjarnason. L’ultima vittoria del Pisa risale alla stagione 2022-2023: successo per 3 a 0 con rete di Torregrossa e doppietta di Gliozzi. In ordine temporale l’ultima vittoria del Brescia all’Arena è l’1-4 di Coppa Italia della stagione 2022-2023 mentre in campionato le Rondinelle hanno violato le mura nerazzurre nella stagione 2008-2009. Quando si pensa a Pisa-Brescia, tuttavia, la narrativa più recente si concentra su quel maledetto 30 maggio del 2009 quando – all’ultima giornata di campionato – il Brescia riuscì a violare l’Arena al minuto 93 con un gol di Zambrelli che costò la retrocessione in Serie C. Una retrocessione per altro clamorosa dovuta ad una serie incredibile di risultati sfavorevoli combinati fra loro

Ma come arrivano Pisa e Brescia a questo incontro odierno? Secondo i principali portali di scommesse la compagine di Inzaghi è assoluta favorita. La quota di vittoria del Pisa è generalmente data fra 1,8 e 1,9 mentre il successo degli uomini di Maran supera costantemente quota 4,5. Il pareggio è dato ad una quota che varia fra 3,1 e 3,4.

Curioso scoprire chi sono gli uomini più attesi. Sempre stando agli esperti delle scommesse i grandi protagonisti saranno da una parte Nicholas Bonfanti e dall’altra Gennaro Borrelli. Ma occhio alla curiosità, per il sito PokerStar il marcatore più probabile è Alexander Lind. La prima rete in nerazzurro dell’attaccante danese è quotata uno a due.