Gubbio Stagione di ripartenza con Taurino

È una stagione di ripartenza quella il Gubbio si appresta ad affrontare. Dopo un biennio di grandi risultati grazie alla guida tecnica di Piero Braglia e al lavoro del direttore sportivo Davide Mignemi, la società rossoblù ha scelto in un certo senso di rivoluzionare i piani alti della gestione tecnica e non solo. In estate, infatti, sono arrivati gli addii di Braglia e Mignemi, sostituiti rispettivamente da Roberto Taurino e Alessandro Degli Esposti.

Il primo arriva dopo la recente esperienza al Monopoli, preso in consegna a gennaio della scorsa annata calcistica e portato alla salvezza tramite i playout, mentre il secondo torna nella sua Umbria (è nativo di Spoleto) dopo un ottimo biennio alla Casertana con la quale ha conquistato prima la promozione dalla Serie D al professionismo e poi il quarto posto nel girone C di Serie C nel 2023/2024. I due si sono subito messi al lavoro partendo da una base di dieci giocatori sotto contratto e provando a trovare la giusta quadra per favorire l’idea di gioco di Taurino con le possibilità del mercato.

La rosa è ancora in via di definizione e si prospettano degli ultimi giorni di mercato infuocati, ma finora sono state diverse le operazioni effettuate: oltre ai giocatori in prestito (Udoh, Spina, Mercati, Desogus, Casolari, Bernardotto, Brambilla, Chierico, Galeandro, Calabrese e Dimarco) che sono tornati alla casa madre – molti hanno già trovato una nuova destinazione – il Gubbio ha anche ceduto Greco al Cerignola, Vettorel al Cosenza e Bumbu al Team Altamura. Sono arrivati anche dei rinforzi, oltre ad alcuni importanti rinnovi – su tutti quello di Di Massimo, senza dimenticare Signorini, Mercadante e Corsinelli. Dopo la scorsa stagione alla Casertana, si sono uniti a titolo definitivo ai rossoblù umbri l’esperto portiere Giacomo Venturi e il mediano Mattia Proietti.

A chiudere il pacchetto portieri c’è Luca Bolletta, classe 2004 che arriva dall’Ascoli, mentre in difesa dal Latina è stato acquistato Gabriele Rocchi e sulla fascia sinistra, in prestito dal Cesena, il giovane Antonio David. Due i rinforzi invece sulla trequarti: Francesco Maisto, classe 2003 dall’Avellino, e Eugenio D’Ursi, 29enne dal Crotone, entrambi in prestito. È ancora presto per definire quali saranno gli obiettivi del Gubbio in quest’annata. Sarà infatti necessario valutare la rosa al completo, ma l’intenzione dell’ambiente è quella di proseguire sul percorso tracciato in questi ultimi anni. Domani il debutto in campionato al "Barbetti" contro il Sestri Levante.