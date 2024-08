Granata "Rinnovato entusiasmo per il club"

Tra gli obiettivi del Pontedera, che oggi comincia il campionato ospite del Legnago (provincia di Verona), c’è anche quello di proseguire nel progetto di riavvicinamento della città alla squadra. E uno dei dirigenti granata più sensibili a questo tipo di aspetti, così come a quello del coinvolgimento continuo di sponsor nella vita del club, è Andrea Bargagna, direttore organizzativo nonché responsabile marketing della società granata. "La prima fase della stagione – espone Bargagna - si è appena conclusa e siamo alla vigilia di un nuovo e avvincente ma complicato campionato. La proprietà ha messo a disposizione rinnovate energie, economiche e strutturali, che permettono oggi alla società di programmare e lavorare serenamente. Il ritiro appena concluso, per il quale tengo a ringraziare la famiglia Puccini dell’hotel Il Poeta per la consueta ospitalità e la disponibilità prestata, e il lavoro di ogni componente della parte sportiva, in primis il direttore generale Piero Ducci e il ds Moreno Zocchi, consegnano alla città una formazione di tutto rispetto che certamente saprà farsi valere in questo campionato. Il rinnovato entusiasmo che si respira in tutte le componenti cittadine, tra tifosi, amministrazione comunale e sponsor, sarà di sprono per la società granata e fornirà una spinta fondamentale durante tutta la stagione. Ne sono testimonianza le richieste di abbonamento, il grande riscontro avuto dalla nuova maglia granata e per ultimo, ma non meno importante, il rinnovato entusiasmo con cui molte aziende si stanno avvicinando alla società". "In questa direzione - continua – risulta importante il lavoro del presidente di Lega pro Matteo Marani e del ministro Andrea Abodi, che hanno programmato e ottenuto che l’attuale governo rinnovasse il bonus riservato alle aziende che intendono investire in sponsorizzazioni sportive, misura già in vigore e con scadenza il 15 novembre. Certamente il nuovo format della serie C deve essere una spinta per tutte le società a migliorarsi sempre e con maggiore riguardo alla sostenibilità economica".

Un altro argomento su cui Bargagna porta i riflettori è quello della sostenibilità ambientale, sottolineando l’attenzione del club granata anche in questo ambito: "Altresì importanti sono l’impegno e le attività profuse dalla società nella riconversione ecologica del mondo del calcio e della sostenibilità ambientale. Per il conseguimento di tutto quanto sopra esposto l’ Us Città di Pontedera si sta dotando di un codice etico contenente le norme e i principi generali di correttezza etica che devono rispettare la società sportiva e tutti coloro che agiscono in nome e per conto di essa".

Stefano Lemmi