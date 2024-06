Calcio propositivo votato all’attacco

In finale, segnando. E’ stata questa la prerogativa vincente della Carrarese che in questi playoff è arrivata in fondo grazie ad un calcio propositivo e votato all’attacco. In queste 7 partite ha siglato ben 9 reti. Solo la Juventus Next Gen ha fatto meglio segnandone 10. Gli azzurri erano andati in gol in tutte le gare giocate prima di trovare il disco rosso nella finale d’andata. Differente è stato il percorso del Vicenza che ha dimostrato, invece, nella solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica.

Nei suoi 7 incontri disputati la formazione veneta ha incassato soltanto un gol, fra l’altro su calcio di rigore, nella semifinale di ritorno contro l’Avellino collezionando per il resto ben 6 clean sheet. Riuscire a far gol a biancorossi domani sarà la parte più difficile per guadagnarsi la sospirata promozione in Serie B.