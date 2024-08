Tanti nuovi servizi per i cittadini

FIRENZE

Publiacqua Spa è affidataria dal 2002 della gestione del servizio idrico in un territorio che interessa quattro province: Firenze Prato, Pistoia e Arezzo. Nei 46 comuni serviti abita un terzo della popolazione regionale, per un totale di circa 1.305.000 abitanti, e sono localizzate le principali attività economiche della Toscana. Publiacqua si occupa della captazione, trattamento, convogliamento e distribuzione di acqua potabile, collettamento delle acque reflue e della loro depurazione. Gli abitanti serviti dal servizio acquedotto superano il 95%, mentre il servizio fognatura e il servizio depurazione coprono rispettivamente l’87,9% e l’84,7% della popolazione totale. Le utenze complessive ammontano a quasi 410mila. Publiacqua gestisce quasi 7.000 chilometri di rete idrica e 3.900 chilometri di rete fognaria. Dal 2002 ha investito quasi 1,6 miliardi per rinnovare il sistema acquedotti- stico e per portarlo ad un livello di efficienza europeo. Investimenti che hanno riguardato acquedotto, fognatura e depurazione, con un grosso salto in avanti fatto negli ultimi anni proprio su quest’ultimo fronte, con il preciso obiettivo di rispondere ai parametri di qualità imposti dalla UE ma anche di una sempre maggiore tutela dell’ambiente".