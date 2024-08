Grosseto : "Voce autorevole sul territorio"

Antonfrancesco

Vivarelli Colonna*

La Nazione è un punto di riferimento per l’informazione locale grossetana. Da queste gloriose pagine, in 165 anni, sono passate le cronache di fatti e personaggi che hanno segnato la vita di un’intera comunità. Qui vengono riportati, per esempio, gli importanti risultati dei lavori svolti nelle assemblee comunali. Sempre qui trovano spazio i dibattiti che tengono vivo l’interesse della città per la cosa pubblica, per quel che avviene a Grosseto e nelle frazioni, nelle campagne, nei centri più lontani. Sempre qui vengono ospitati interventi autorevoli, penso alle parole non solo del sottoscritto, ma anche e soprattutto a quelle di personalità come il prefetto o il vescovo.

Insomma, La Nazione rappresenta la Maremma, il suo territorio, la sua gente. Lo fa da sempre con spirito costruttivo, anche nelle sue (non poche) critiche: fanno parte del gioco. E, quando espresse con garbo e professionalità, come avviene su queste pagine, hanno un effetto positivo perché stimolano l’amministrazione a fare sempre meglio, a crescere, a essere ancora più al passo coi tempi e vicina ai bisogni dei cittadini.

Ecco, in questo La Nazione ha svolto un ruolo preziosissimo. Lo ha fatto accanto ai molti altri attori della carta stampata, delle tivù, del giornalismo digitale e radiofonico, che nel corso del tempo l’hanno affiancata in questa attività.na missione preziosa che merita, in questo 165°, un plauso speciale. Da parte nostra possiamo e vogliamo dire che ci saremo sempre.

Abbiamo avuto il piacere di essere partner de La Nazione in occasione di questo anniversario, lo saremo anche in futuro, quando altre sfide saranno lì ad attenderci. Lo faremo sempre consapevoli del nostro ruolo e della distinzione tra chi esercita il potere amministrativo e chi, con grande professionalità, lo osserva, lo rende ancora più visibile alla gente, lo commenta. In 165anni la Toscana è cambiata molto. Questo quotidiano ha assistito a piccole e grandi rivoluzioni. Stesso discorso vale per Grosseto e la Maremma: tante sfide ancora ci attendono. La Nazione sarà sempre qui a raccontarle con la professionalità dei suoi giornalisti, collaboratori, poligrafici.

* Sindaco di Grosseto