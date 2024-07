I 165 anni de La Nazione. Un inserto speciale rievoca i grandi fatti delle nostre città

Firenze, 17 luglio 2024 – Pagine che raccontano la cronaca e accompagnano il lettore in un viaggio a tu per tu con i protagonisti della storia. E’ la sensazione che si prova sfogliando le collezioni dell’archivio storico de La Nazione, al quale abbiamo attinto per preparare l’inserto speciale di 128 pagine dedicato ai 165 anni di vita del nostro giornale. Tanti ne conta La Nazione, il cui primo numero venne pubblicato il 19 luglio 1859, in piena epopea risorgimentale, per iniziativa di Bettino Ricasoli, tenacemente convinto di sostenere, attraverso il giornale, la causa dell’unione della Toscana al regno di Vittorio Emanuele II e, più in generale, dell’unità italiana. E il nome scelto per la testata – La Nazione appunto – era già un programma che incarnava identità e senso di appartenenza a un progetto condiviso.

E proprio venerdì 19 luglio, 165° compleanno de La Nazione, il quotidiano più antico d’Italia, l’inserto speciale verrà distribuito in edicola, in abbinamento gratuito al nostro giornale. E sarà questo il modo per aprire le celebrazioni per l’anniversario di un giornale che da quel lontano 1859 racconta ogni giorno fatti e protagonisti delle nostre città della Toscana, dell’Umbria e della provincia de La Spezia, che rappresentano i confini territoriali dell’area diffusionale della nostra testata.

Il programma delle iniziative che si snoderanno fino alla fine dell’anno verrà presentato dalla direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini, nel corso di un evento al Forte Belvedere di Firenze giovedì 18 luglio. E qui passato, presente e futuro si riuniranno in un ideale cammino che, iniziato a metà Ottocento, vede oggi il giornale affrontare con successo la sfida epocale che attraversa il mondo dell’informazione, cioè quella di Internet. E questo grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella del web attraverso i portali online delle nostre redazioni e il network dei canali social del nostro gruppo editoriale.

Ma torniamo al fascicolo Speciale che – nel racconto di giornalisti, storici e scrittori – ripercorre la lunga storia de La Nazione, dagli inizi all’affermazione come testata nazionale. I riflettori vengono poi puntati sulla terza pagina, che ha ospitato negli anni le più grandi e autorevoli firme del panorama culturale italiano, quindi la costruzione del nuovo stabilimento a Firenze, mentre i grandi fatti di cronaca vengono presentati attraverso la riproduzione di numerose prime pagine storiche nazionali e locali, a conferma di un lungo e solido radicamento sul territorio.