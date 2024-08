Fondazione Carispezia. Un motore di sviluppo per poter affrontare sfide e cambiamenti

Una vera fucina di idee. Un infaticabile motore di sviluppo, che ha nel territorio il proprio target di radicamento. Fondazione Carispezia, da anni partner d’eccezione per Qn-La Nazione, è questo e molto altro. Tanti e ad ampio spettro, ma accomunati dal requisito della qualità dell’offerta proposta, i progetti che il nostro giornale ha realizzato nel tempo in collaborazione con l’ente di via Chiodo: dalla pubblicazione del Dizionario del dialetto spezzino alla più recente diffusione, in abbinamento gratuito con il quotidiano, del libro dedicato alle donne del Palio del Golfo. Una sinergia consolidata che darà frutti duraturi anche in occasione di questo importante anniversario. Fondazione è infatti tra i partner che hanno scelto di sostenere la ricca carrellata di celebrazioni organizzate da La Nazione per i 165 anni. Iniziative che toccheranno nei prossimi mesi tutte le città presenti nella nostra area di diffusione e che, nel caso della provincia spezzina, saranno accompagnate anche dalla pubblicazione di un volume dedicato agli artisti del territorio. Quello della cultura è d’altronde uno degli ambiti nei quali Fondazione Carispezia esercita in maniera più efficace la propria attività di promozione dei contenuti, di attrazione delle risorse e di stimolo alla collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

Gli esempi di questo processo virtuoso si sprecano: iniziative, festival, rassegne di successo che hanno fatto e fanno la storia del territorio e che contribuiscono a diffondere, ben oltre oltre i confini della provincia, l’immagine di una città e di un comprensorio attivo e dinamico. Pensiamo al Festival della Mente di Sarzana – 21 edizioni, 1.250 protagonisti, settemila volontari coinvolti – che ogni anno richiama migliaia di spettatori e studenti da tutta Italia. Ma il magico contenitore diretto da Benedetta Marietti è soltanto il fiore all’occhiello di un’offerta variegata e in continua cresciuta: accanto alla storica rassegna ci sono anche i ’Concerti a Teatro’, che da undici anni contribuiscono a promuovere la diffusione della cultura musicale come occasione di crescita delle persone e della comunità. In questa direzione va anche la partecipazione, con enti pubblici e aziende private e sotto l’egida di Promostudi, all’esperienza del Campus universitario.

Per rispondere alle esigenze dei giovani, che chiedevano di usufruire di uno spazio in centro città dedicato allo studio, all’aggregazione e all’organizzazione di attività formative gratuite di orientamento scolastico e lavorativo, negli anni scorsi è stato recuperato lo Spazio Accademia di via Vanicella, in cui vive anche Boost. Mentre in tempi più recenti è stata avviata una sinergia con il Comune della Spezia per la valorizzazione e il potenziamento del Centro di arte moderna e contemporanea. Senza dimenticare il sostegno alle Borgate per l’organizzazione e la promozione della Sfilata del Palio del Golfo. "Lavoriamo al fianco degli enti locali, delle istituzioni e delle organizzazioni del terzo settore – commenta il presidente di Fondazione Carispezia, Andrea Corradino – con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, ridurre le disuguaglianze e rafforzare i legami sociali. Il nostro ruolo non è solo quello di distribuire fondi, ma vogliamo anche essere un punto di supporto e stimolo per la crescita delle organizzazioni della società civile, cercando di affrontare le sfide del nostro tempo e di favorire il cambiamento".