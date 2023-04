Con la ricetrasmittente all’esame per la patente: 45enne denunciato

Siena, 5 aprile 2023 – Aveva cercato di utilizzare uno stratagemma per superare l’esame della patente, ma il suo trucco per cercare di barare è stato scoperto e per lui è scattata una denuncia. Non è servito a molto dunque essersi rifornito di una ricetrasmittente, perché alla fine tutto è venuto a galla e l’uomo è finito nei guai. Nello specifico l’uomo, un 45enne, aveva pensato bene di portarsi dietro un apparecchio che, pur sfuggendo alla vista di chi era lì per controllare il corretto svolgimento della prova d’esame, era in grado di ricevere suggerimenti dall’esterno. Aveva provato così di superare gli esami della patente di guida, ma uno straniero di quarantacinque anni è stato prontamente scoperto e denunciato dalla Polizia di Stato. L’attenta e costante vigilanza delle donne e degli uomini della Polizia Stradale, volta anche alla salvaguardia della sicurezza delle strade e degli utenti che la percorrono, orienta quotidianamente l’attività investigativa svolta dagli agenti che nei giorni scorsi, hanno denunciato il cittadino albanese residente nella provincia di Siena. L’uomo, per cercare di superare l’esame teorico della patente di guida, si era infatti attrezzato con una sofisticata apparecchiatura ricetrasmittente, perfettamente in grado di trarre in errore gli esaminatori, ma è stato lui ad essere “intercettato” dal metal detector. I poliziotti della Stradale hanno così rinvenuto la strumentazione a seguito di perquisizione personale dello straniero.