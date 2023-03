Strade Bianche 2023, sfida stellare Van der Poel-Alaphilippe

Siena, 3 marzo 2023 – Il primo grande confronto della nuova stagione ciclistica per le classiche di un giorno sono le Strade Bianche con 25 squadre e 175 partenti. E’ vero che mancano questa volta Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni e Van Aert, ma ci sono tanti campioni e sono da seguire particolarmente Mathieu Van der Poel e il francese Julian Alaphilippe. Una sfida che si preannuncia stellare. La condizione dell’olandese è da valutare visto che dopo il vittorioso Mondiale di cross del 5 febbraio non ha ancora corso su strada: ma è un campione e se si presenta a Siena vuole dire che crede di poter essere competitivo per la vittoria. Tra l’altro l’olandese è arrivato a Siena con i compagni di squadra direttamente dalla Spagna mercoledì, ed ha provato il percorso delle Strade Bianche con alcune accelerazioni nei tratti più duri degli sterrati. Insomma ha preparato a puntino questo appuntamento e in Piazza del Campo vuol tagliare per primo il traguardo. Quanto ad Alaphilippe, il successo che ha ottenuto in Francia nello scorso fine settimana lascia intendere che ha già una buona forma. Nel borsino dei favoriti anche il giovane inglese Tom Pidcock, Stybar, che è sempre andato forte a Siena, Benoot che l’ha già vinta, Simmons, Pello Bilbao, Wellens, Vlasov. Tra gli italiani sino dalle prime gare regionali si è visto in bella evidenza Lorenzo Rota, poi il toscano Alberto Bettiol dal quale sono in tanti ad attendersi continuità di rendimento, e poi Covi, Bagioli, Vendrame, Oss, Velasco, il campione italiano Zana, De Marchi, Ballerini. L’unica vittoria a Siena nella storia della corsa nata nel 2007, quella di Moreno Moser che la ottenne nel 2013.

Il percorso

Per gli uomini 184 km con partenza alle 11,45. Sono previsti 11 settori sterrati per un totale di 63 chilometri.

Quanto alla gara femminile tra le atlete indicate come le maggiori candidate al successo in Piazza del Campo, la ventisettenne belga Lotte Kopecky del Team SD Wors vincitrice nella passata edizione, la quarantenne olandese Annemiek Van Vleuten del Team Movistar, Niewiadoma, Vollering, Ludwige, Moolman-Pasio. Tra le italiane la venticinquenne Silvia Persico del Team UAE ADQ, Sofia Bertizzolo, la toscana Vittoria Guazzini e la campionessa italiana ed ex iridata, Elisa Balsamo.

Il tracciato

Saranno 136 i chilometri della gara femminile con partenza alle 9,30. Otto i settori sterrati per una lunghezza di 30 chilometri.

Dove in tv

L’evento sarà distribuito televisivamente in oltre 200 Paesi del mondo. In Italia diretta della gara maschile dalle ore 14 su Rai Due; la corsa femminile in differita su RaiSport dalle 17,20.