Tra le mura di Staggia, le foto del trofeo podistico

Siena, 8 giugno 2025 – In un’epoca segnata da forti tensioni internazionali, la corsa “Tra le Mura di Staggia” si fa simbolo di un messaggio universale: la pace come scelta, come cammino condiviso. Proprio per questo il passaggio dei podisti alla Rocca di Staggia – che sin dai tempi delle guerre Fiorentine-Senesi non fu mai roccaforte di guerra, ma baluardo di dialogo e incontro – assume un significato ancora più profondo. Grazie all’impegno del G.S. Valdelsa Runners, torna la terza edizione di questa manifestazione che unisce sport, salute e cultura.

Correre a Staggia non è soltanto un esercizio fisico, ma un viaggio nella memoria: un’occasione per conoscere il territorio, riscoprendo la storia del Castello di Staggia Senese – noto anche come “Rocca di Staggia” – situato nell’omonima frazione del comune di Poggibonsi. Il programma prevede una gara competitiva e non competitiva di 12 km e una ludico-motoria di 5 km, aperta a tutti. La Rocca, eretta lungo un nodo strategico della Via Francigena, fu già nel 1360 un punto d'incontro tra senesi e fiorentini. Non bastione di guerra, ma rifugio e crocevia di viandanti, commercianti e pellegrini. Nel suo camminamento si intrecciano i fili invisibili delle storie passate, dei dialoghi, delle alleanze. Come gesto simbolico, durante la visita al castello, i partecipanti getteranno un gomitolo di spago dalle mura: un filo che si unisce a mille altri, rievocando la trama della pace che qui, da secoli, si tesse. Il G.S. Valdelsa Running, già apprezzato nelle scorse edizioni per l’eccellente organizzazione, la cura del tracciato e l’attento presidio lungo tutto il percorso, offre ai partecipanti un’esperienza immersa nei paesaggi collinari che abbracciano Staggia. Un saliscendi continuo tra storia e natura. Il servizio fotografico è a cura della ETS “Regalami un sorriso”, realtà da sempre impegnata a trasformare lo sport in occasione di solidarietà.