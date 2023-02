Torrenieri e Montalcino a casa con un punto

Torrenieri

1

Montalcino

1

TORRENIERI: Viti, Belsanti, Bechi, Di Marco M. (86’ Laruccia), Cruciani (72’ Vannini), Sapri, Lorenzetti,Di Marco G., Venuto (74’ Ventrone), Migliorini (82’ Bovini), D’Aniello F. All: Ciacci.

MONTALCINO: Gasparri, De Iorio Federico, Barontini, Matteini, Pobega, Lellis, Palumbo, Calonaci, La Marca, Marchi (82’ Casucci), Trotta (75’ De Iorio Francesco). All: Perini.

Arbitro: Antonio Gori Ferri di Arezzo.

Marcatori: 42’ Calonaci, 72’ Venuto.

Finisce in parità il derby fra Torrenieri e Montalcino. È stata una partita combattuta su un campo reso pesante dalla pioggia. Il gioco è stato gradevole nonostante il terreno e le due formazioni hanno avuto diverse opportunità di segnare ma sia Viti che Gasparri hanno svolto al meglio il loro lavoro. La partita la sblocca al 42’ Calonaci con una punizione che non lascia scampo a Viti. Nella ripresa il Torrenieri ci prova ma il Montalcino controlla. Si arriva così al 72’ con la palla messa in area biancoverde; sulla sfera arriva prima di tutti Venuto che segna il pari definitivo. Nel finale di gara il Montalcino sfiora il raddoppio ma la palla colpisce la traversa.