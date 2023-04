Tornano in campo Under 15 e Under 17 Ostacolo Carrarese

Le formazioni del settore giovanile del Siena sono al lavoro in vista delle importantissime sfide del fine settimana, tutte fuori casa. La Primavera sarà di scena sabato alle 15 a Recanati: la partita è lo scontro diretto per accedere ai playoff. I ragazzi di mister Negro hanno solo un risultato, la vittoria, per entrare nella griglia post season. Una trasferta insidiosa, ma i bianconeri hanno dimostrato nel girone di ritorno di potersela giocare con tutti. Dopo la lunga sosta pasquale, torneranno in campo anche Under 17 e Under 15 nella doppia sfida alla Carrarese. I Giovanissimi di Voria saranno in campo alle 11: obbligatorio il bottino pieno per arrivare poi allo scontro diretto della prossima settimana, in casa, contro l’Entella. Le due squadre si trovano a pari punti: in palio la vittoria del campionato. Gli Allievi di mister Guberti, invece, saranno impegnati alle 13,30: il match è alla portata della Robur che va a caccia della sesta vittoria stagionale per un discreto piazzamento in classifica. Gli Under 14 di mister Morello giocheranno sempre domenica alle 10,30 in casa dell’Olbia per la seconda fase del campionato. Finora i piccoli bianconeri hanno giocato un ottimo calcio e sono stati protagonisti di tre vittorie di autorità.