Tore Andre Flo non dimentica Siena

La Recanatese dopo un avvio complicato, al suo primo anno tra i professionisti, ha sorpreso tutti arrivando a quota 32, a +5 sui playout grazie ai due successi su Lucchese e Pontedera. Un avversario quindi da prendere con le molle per i bianconeri, ko all’andata. "Siamo felici di quanto fatto nelle ultime due settimane – ha detto il tecnico dei giallorossi, Giovanni Pagliari – e per l’atteggiamento dei ragazzi in ogni occasione. Pensiamo subito al Siena, visto che sarà una partita difficile con Sbaffo squalificato".