Tarricone ha vinto con un giro in 80 colpi

Il mese di marzo sui saliscendi del Royal Golf La Bagnaia si è aperto con la Coppa Toscana, circuito giunto alla 22ma edizione e arrivato nel circolo senese per la sua seconda tappa. In palio, oltre ai premi di giornata, il pass per la finale del circuito in programma al Golf Bellosguardo Vinci. Vi parteciperanno il vincitore assoluto, i tre di categoria e i premi speciali. Andrea Tarricone del golf Bellosguardo Vinci è stato il migliore assoluto vincendo la gara con un giro in 80 colpi. In prima categoria Leonardo Carlucci del Golf Toscana (37) ha ottenuto un’ampia vittoria seguito dal giocatore di casa Carlo Baglioni (33). Ospiti protagonisti anche in seconda categoria nella quale Lorenzo Cavallini di Bellosguardo (33) ha superato di misura Luca Ascani di Bagnaia. I giocatori di casa hanno monopolizzato il podio in terza categoria e i premi speciali. Massimo Marzucchi (33) ha vinto la terza seguito da Ivano Cheli (28) mentre Sandra Berlati (15) e Giampiero Cardella (32) sono stati premiati quali migliori lady e senior.

Andrea Ronchi