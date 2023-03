Stosa Virtus all’esame Castelfiorentino Coach Franceschini: "Non è decisiva ma dobbiamo provarci fino all’ultimo"

Ennesimo match di cartello al Palaperucatti dove oggialle 18 va in scena lo scontro diretto di alta classifica tra la Stosa Virtus ed il Solettificio Manetti Castelfiorentino. Un match non decisivo visto che mancano ancora 9 giornate alla fine della regular season, ma che ai fini della classifica vale moltissimo. Fino a qualche settimana fa infatti i gialloblù sembravano inarrivabili, invece la Stosa ha recuperato terreno settimana dopo settimana e giornata dopo giornata portandosi a soli 2 punti di distanza dal team di coach Angiolini che è finito nel mirino di capitan Bianchi e soci. Lo scontro tra queste 2 squadre vede anche tantissimi altri motivi di interesse come per esempio il ritorno a Siena per la prima volta da avversario di Nepi (ex di giornata anche Pucci e Delli Carri) che sarà probabilmente in campo per la prima volta dopo un lungo infortunio così come il capitano dei castellani Belli.

Assenze certe, invece, nella Virtus quelle di Ricciardelli (problema alla caviglia) e Calvellini, quest’ultimo out per un problema muscolare al patito in settimana in allenamento. "Abbiamo cercato di mettere in chiaro quelli che sono i punti di forza di Castelfiorentino per cercare di limitarli – commenta coach Franceschini (nella foto) – E’ una squadra dal grande talento offensivo che fino ad ora ha dominato il campionato, anche se vengono da un periodo di risultati negativi a causa anche di qualche infortunio sono convinto che si presenteranno al massimo delle loro potenzialità e noi dovremo essere pronti. Mi aspetto una partita difficile soprattutto per la qualità e le varie opzioni che hanno a livello offensivo – prosegue coach Franceschini – Ci potrebbe essere la possibilità dopo una rincorsa di due mesi di agganciare una delle squadre del terzetto di testa e quindi anche a livello morale sarebbe importante riuscire a fare risultato. Comunque vada non sarà una partita decisiva, ma è importante provarci fino alla fine e mettere in campo tutto quello che stiamo mettendo ormai da mesi. Sarà fondamentale l’apporto dei nostri tifosi, perché finora l’ambiente che si è creato all’interno del palazzetto ci ha sempre dato una mano". La risposta dei tifosi rossoblu all’appello lanciato dalla società è stata recepita in pieno: il PalaPerucatti sarà infatti sold out per la gara di stasera.