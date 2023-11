Sinalunghese-Asta giocano domani. Il via alle 14,30

È stato anticipato a domani alle 14,30 anche il secondo derby senese (dopo quello di Badesse tra Siena FC e Colligiana) della giornata numero undici del girone B di Eccellenza Toscana. Sinalunghese – Asta Taverne infatti andrà in scena con 24 ore di anticipo rispetto alla canonica domenica visto l’accordo tra le due società, che così avranno poi più tempo per preparare il secondo turno infrasettimanale di novembre (mercoledì alle 14,30) che per i rossoblu di Pezzatini sarà a Pontassieve mentre per Doka e compagni in casa contro il Terranuova Traiana. Quella di domani al ‘Carlo Angeletti’ sarà la prima sfida da ex dei fratelli Brent e Bjorn Doka, passati in estate in arancioblu dopo essere cresciuti a Sinalunga arrivando ad esordire anche in serie D nel 20202021. Percorso inverso invece per il mediano Salvestroni che dopo la promozione con l’Asta è passato al team di Pezzatini diventando un punto fermo dell’undici rossoblu in cabina di regia. Le due squadre arrivano al match con umori diametralmente opposti: tre vittorie di fila per la Sinalunghese, cinque ko consecutivi per l’Asta Taverne di Bartoli che cerca di invertire la rotta.