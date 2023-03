Siena sfortunato E’ in doppia cifra per i ‘legni’ colpiti

Supera abbondantemente la doppia cifra il numero di legni colpito dalla Robur nell’arco della stagione. Il palo di Disanto con l’Alessandria è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie. Il numero 7 è in assoluto il bianconero più ‘bersagliato’ dalla sfortuna, ma anche Frediani ha molto da recriminare. Abbiamo provato a ritrovare tutti i legni presi dall’inizio, con possibilità di errore, tanti ce ne sono stati. Al Franchi, contro il Montevarchi è stato Belloni a centrare la traversa. A Olbia è successo a Disanto. L’attaccante ha poi fatto bis nell’impegno casalingo con il San Donato Tavarnelle. Sempre al Franchi, Collodel ha colpito il palo, a ringraziare la Lucchese. E’ arrivato poi il periodo nero di Frediani che si è visto negare la gioia del gol da un legno contro la Fermana e soprattutto contro il Fiorenzuola: un palo e due traverse per il bianconero. Con la Torres, di nuovo al Franchi, prima Disanto ha preso la traversa, poi Leone il palo. Doppio legno anche a rimini, con la traversa di Meli e il palo di Petrelli. Sfortunato a Montevarchi, sempre contro il San Donato, Disanto, palo. La Dea Bendata si è girata dall’altra parte anche nelle ultime due partite: Collodel ha preso il palo a Lucca, Disanto, come detto, sabato con l’Alessandria.