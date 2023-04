Siena Hockey ai vertici regionali Gli Allievi senesi sugli scudi

Ai campionati regionali Allievi A e B di pattinaggio artistico Fisr a Prato, il Siena Hockey ha partecipato con tre ragazze seguite dagli allenatori Jessica Fantacci e Luca Lallai. Nella categoria Allievi A è arrivata la prima vittoria regionale nel libero di categoria conquistata da Martina Buini che le permetterà di partecipare al campionato italiano come portacolori regionale. Buone prove anche di Giada Cigni sesta e ottimo quinto posto per Sofia Magi negli Allievi B. Ottimi risultati anche per Ginevra Cigni con ha conquistato il terzo posto al Trofeo internazionale di Roma e la vittoria ai Regionali Fisr Divisione nazionale B. Dopo le belle prestazioni delle piccole, nel fine settimana, il testimone è passato alle compagne più grandi, ma la musica non è cambiata e la società ha raccolto numerosi bei piazzamenti, culminati con l’ambita conquista del Campionato regionale Allievi A. Risultati sopra ogni più rosea aspettativa, di questo periodo, che proiettano la società Siena Hockey sezione pattinaggio artistico al vertice dei campionati regionali, con una crescita esponenziale della squadra che sta cercando di ben figurare in ogni categoria con costanza e spirito familiare che la contraddistingue ormai da anni.