San Giobbe, ultima gara con la salvezza in tasca

Ottenuta la matematica certezza della permanenza in categoria, l’Umana San Giobbe Chiusi prepara l’ultima sfida di campionato, in programma domenica all’Estra Forum contro Cividale del Friuli, per poi tuffarsi nel girone ‘Bianco’ della seconda fase, quello che definirà la possibilità di guadagnare un posto nella griglia dei playoff. È stato un mese particolare: dopo la gara del 5 marzo persa di misura contro la capolista Forlì, i Bulls non erano impegnati il 12 (c’erano le Final Four di Coppa Italia di categoria), non erano di scena domenica scorsa (dovendo osservare l’inatteso turno di riposo per il ritiro dal campionato di Ferrara) e giocheranno una partita domenica prossima che in pratica sarà un’amichevole, perché il piazzamento finale non cambierà per nessuna delle due squadre (Cividale in ogni caso sarà quinta, Chiusi in ogni caso nona) e il risultato della sfida non conterà nella seconda fase. Una sorta di allenamento competitivo, provando a renderlo utile per ritrovare quel ritmo partita che inevitabilmente, nonostante i test contro Luiss e Stella Azzurra dei giorni scorsi, è stato perso. È un antipasto delle ultime sei giornate in cui invece ci si giocherà la possibilità di accedere ai playoff. Il rientro di Martini, fuori da due mesi per un serio problema alla caviglia, potrebbe slittare di un’altra settimana, per non rischiare complicanze in una partita che non ha valore concreto per il futuro della stagione biancorossa.

Il calendario della seconda fase sarà definito nel dettaglio al termine del turno di domenica, ma si sa che le squadre del girone ‘Rosso’, quindi anche i Bulls, giocheranno in casa la prima giornata (2 aprile), la terza (16 aprile) e la quinta (30 aprile), mentre giocheranno in trasferta la seconda (8-9 aprile), la quarta (23 aprile) e la sesta (7 maggio). Due delle avversarie sono note, Trapani e Latina, mentre la terza sarà una tra Piacenza e Agrigento. Per effetto dei risultati già acquisiti Trapani e la settima del girone ‘Rosso’ (una tra Bologna e Rimini) partiranno con sei punti, Nardò e una tra Piacenza e Agrigento con quattro, i Bulls e Latina con due. In palio ci saranno le ultime quattro teste di serie del tabellone playoff, dalla numero tredici alla numero sedici, mentre le ultime due classificate del gironcino termineranno la stagione il 7 maggio.

Stefano Salvadori