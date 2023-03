Poggibonsi, sfida al Terranuova Traiana Casprini: "Può crearci delle difficoltà"

di Paolo Bartalini

Si comincia con il ricordo di Uliano Vettori - un minuto di raccoglimento, su richiesta e della società, alla presenza dei familiari - e con l’omaggio a Stefano Lotti, attraverso la deposizione di mazzi di fiori al cippo commemorativo da parte dei capitani. Poi il fischio di inizio alle 14,30 di Liotta di Castellammare di Stabia (assistenti, Giangregorio di Padova e Licari di Marsala) per un Poggibonsi chiamato a tenere a freno la fame di punti del Terranuova Traiana. Rientra Riccobono, che ha archiviato l’influenza della vigilia di Ghivizzano, tra i giallorossi privi però di diverse pedine: gli squalificati Regoli e Chiti, gli infortunati Bruni, Guidarelli, Mazzolli, Motti, Rocchetti. Ma dopo una coppia di sconfitte, il collettivo deve dare prova delle sue potenzialità e del desiderio di rispondere sul campo alle situazioni avverse. Come i recenti problemi che hanno impedito di essere al top della forma a Pacini, che comunque, non senza spirito di sacrificio e di dedizione alla causa, indosserà la maglia numero 1 cercando da par suo di offrire come di consueto il proprio apporto ai colori davanti a un Terranuova che si distingue nel rendimento proprio di fronte alle compagini di alta classifica. "Il Terranuova Traiana potrà crearci delle difficoltà. Lo ha fatto contro Arezzo e Pianese, uscite sconfitte nelle scorse settimane dalla gara con i nostri odierni rivali. Dobbiamo offrire il massimo", parole di Giovanni Casprini, che anche oggi rimpiazza in panchina mister Calderini pronto a scontare il secondo e ultimo turno di stop disciplinare. In panchina con il vice allenatore, diversi atleti degli juniores nazionali: il portiere Riccio, il difensore Bianchi, il centrocampista Ghini, l’attaccante Bonechi. Juniores di Alessandro Signorini che ieri hanno chiuso in parità, 1-1, il match di campionato in trasferta con i Mobilieri Ponsacco, allungando la serie utile dopo le recenti affermazioni.

Questa una possibile fisionomia del Poggibonsi per la partita odierna: Pacini, Tognetti, Morosi, Gistri, Bonechi, Borri, Muscas, Camilli, Barbera, Bellini, Riccobono.