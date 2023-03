Poggibonsi, domenica senza impegni Gli Juniores scendono invece a Livorno

Poggibonsi privo di impegni agonistici ufficiali nell’immediato, ma atteso anche da una nuova fase di partite ravvicinate, non appena si riaprirà la serie D dopo la pausa. Gli incontri sul campo saranno il 2 aprile in trasferta con il Montespaccato e giovedì 6 per il turno pasquale di metà settimana con i Mobilieri Ponsacco allo Stefano Lotti. Mister Calderini guarda al recupero almeno di alcune pedine, considerata la limitata disponibilità di effettivi del recente periodo. Il più vicino al rientro in gruppo, fra gli infortunati, è senza dubbio Gistri, centrocampista sempre presente fino a un paio di settimane fa e poi costretto alla resa, temporanea, per il fastidio muscolare avvertito nel finale del match casalingo con il Terranuova Traiana. Nello stesso reparto Chiti deve scontare l’ultima delle cinque giornate di stop disciplinare. E chissà che non si prospettino tra non molto anche delle novità per Mazzolli, che in pratica non ha disputato gare durante il ritorno, se si eccettua un’apparizione di pochi minuti, e per l’attaccante Motti.

A entrare regolarmente sul rettangolo, archiviata la sosta, è invece oggi la formazione degli Juniores nazionali del Poggibonsi, al settimo posto nella graduatoria del girone F. Questo pomeriggio la compagine allenata da Alessandro Signorini è ospite del Livorno. Appuntamento non all’Ardenza, bensì allo stadio Ernesto Solvay di Rosignano. A dirigere la sfida, Massimo Giolli di Empoli.

Paolo Bartalini