Poggibonsi al Lotti contro il Livorno Calderini: "Orgogliosi di questa sfida"

Poggibonsi-Livorno, stadio Stefano Lotti ore 15. Terzultima di campionato, penultima sfida casalinga della stagione regolare per i Leoni davanti a una compagine dai connotati illustri. Tutto avviene in una giornata triste per i colori, a causa della perdita, ieri, di un appassionato di lunga data come Silvaro Benelli, che sarà ricordato prima del fischio d’inizio con un minuto di raccoglimento. Il Poggibonsi, già sicuro dell’ingresso nei play-off, dovranno prestare attenzione a un team tirrenico che deve invece conquistare il passaggio alla post season e che entrerà sul rettangolo forte di un notevole sostegno dal settore (si parla di oltre 150 presenze dalla città portuale). Nel Poggibonsi alle assenze di Borri, Guidarelli e Rocchetti per infortunio, si aggiunge lo stop disciplinare di Bonechi. Di Paola è tornato fra i convocati, ma non sarà utilizzabile nell’undici di avvio in base alle previsioni. Mister Calderini (nella foto) guarda anche a un confronto di indubbio fascino: "Affrontare un club dello spessore del Livorno è sempre un motivo di orgoglio - afferma - poi si sa quanto possa essere complicato misurarsi con i giocatori amaranto. Vista la nostra situazione di organico dovremo fare ancora una volta di necessità virtù. Alcune pedine dovranno forse adattarsi a mansioni differenti dalle loro attitudini, ma sono convinto che i prescelti entreranno sul rettangolo con l’intento di fare bella figura. Non basterà un solo ingrediente per la sfida odierna. Serviranno contenuti di tipo tecnico e caratteriale". Direzione di affidata a Riccardo Boiani di Pesaro. Assistenti, Emanuel Luigi Amorello di Pesaro e Laura Gasparini di Macerata.

Poggibonsi: Pacini, Tognetti, Bigozzi, Barbera, Gistri, De Santis, Muscas, Camilli, Bellini, Regoli, Riccobono. Per il campionato nazionale juniores, giallorossi beffati sul filo di lana. Non è stata sufficiente ieri allo Stefano Lotti la vittoria per 3-1 sul Follonica Gavorrano per centrare i playoff in una stagione di gran livello per il collettivo di Alessandro Signorini. Quinto posto ex aequo con il Prato, che però ha dalla sua gli scontri diretti.

Paolo Bartalini