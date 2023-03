Paloschi fa dodici in campionato Un rigore perfetto

L’ha messa dentro ed è corso a esultare sotto il settore ospiti del Porta Elisa, per festeggiare con i circa settanta tifosi bianconeri che hanno seguito la Robur a Lucca, la sua dodicesima rete stagionale. Rete che sembrava potesse regalare al Siena la vittoria, seconda consecutiva dopo l’affermazione sulla Vis Pesaro. Non è stato così, ma al di là del risultato di ieri sera, rimane il fatto che Alberto Paloschi sta disputando una stagione davvero di altissimo livello, sotto l’aspetto realizzativo e non solo. Per l’attaccante bianconero è stata la prima marcatura arrivata dagli undici metri: gli altri due rigori assegnati alla Robur in stagione li ha infatti trasformati Disanto (9 gettoni in totale). In 32 partite la Robur non ha avuto, invece, penalty contro. Nella classifica marcatori del girone, Paloschi ha agganciato Merkaj (Entella), davanti a lui Corazza (Cesena) a 16 e Santini (Rimini) e Ragatzu (Olbia) a 14.