Ora concentrazione sulla Carrarese Tornano i portieri

Archiviata la pratica Alessandria, la Robur è attesa da una trasferta complicata: domenica prossima i bianconeri pesteranno l’erba dello stadio Dei Marmi di Carrara (fischio di inizio alle 14,30). Per il match non ci saranno giocatori squalificati, rientreranno anzi dal turno di stop forzato il secondo e il terzo portiere, Lorenzo Manni e Filippo Berti (ieri in panchina il Primavera Leoni). Mister Pagliuca spera di riuscire a recuperare anche qualcuno dei ragazzi ai box, magari Buglio e Petrelli alle prese con problemi di natura gastrointestinale. Come ha spiegato il tecnico anche il lungodegente De Paoli si sta avvicinando al rientro: un ritorno assolutamente prezioso, visto che l’attacco è il reparto più colpito dalle defezioni. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, saranno da valutare le condizioni anche di Frediani, nelle ultime partite ai box a causa della pubalgia.