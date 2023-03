‘Monteaperti 1260’: domani guelfi contro ghibellini

Domani, in occasione del Capodanno Senese, per il Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’ organizza per la seconda volta, una gara fra squadre rappresentanti i guelfi e ghibellini che combatterono il 4 Settembre 1260 a Montaperti nella celebre battaglia. L’evento, ad ingresso libero, si terrà in costume Medievale, con invitate tutte le squadre che fanno parte della Federazione Figest che, insieme al Comune di Castelnuovo Berardenga ed al Comune di Siena Assessorato allo Sport, ha dato il patrocinio alla giornata. Prima di questa occasione per il Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’, che da quest’anno aperto anche a squadre esterne con classifica a parte, si era appena concluso il torneo interno. L’ultima gara, l’ottava, ha designato i vincitori delle tre classifiche, a punti maschile e femminile di tiratori della squadra organizzatrice e una classifica che raggruppa tutti i tiratori esterni partecipanti. Ben 30 atleti provenienti anche da altre parti d’Italia hanno partecipato alla ultima gara dimostrando il solito grande impegno di tutti ed il solito entusiasmo che ha sempre caratterizzato le gare di questo torneo con, alla fine, il momento delle premiazioni, effettuate da Simone Licari che sin dal primo momento ha creduto nello Sport della Balestra, sponsorizzando, con la sua Azienda, il Gruppo ‘Monteaperti 1260’. Le classifiche finali hanno visto premiare diversi atleti con diverse motivazioni. Gara Interna Femminile: prima Baldi Cristina Baldi, seconda 2° Donella Bernini, terza Michela Colombo. Gara Interna Maschile: primo Marco Martini, secondo Roberto Giudici, terzo Francesco Viti. Gara Esterna Maschile e Femminile: primo Luca Bugnoli, Uliano Pietosi, Giuseppe Volpi, tutti tiratori del Manipolo Valtiberino. Gara speciale Tiro al Corniolo: primo Marco Martini Marco con 5 centri premiato con un prezioso dipinto del Pittore e balestriere Sergio Pratesi. Le premiazioni hanno visto assegnare il bellissimo Trofeo a Marco Martini ed a Cristina Baldi mentre al vincitore esterno Luca Bugnoli una preziosa targa tutti offerti dallo sponsor della squadra senese.