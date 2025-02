Mignani stende il Milan U23 e la Pianese vede la salvezza

Piancastagnaio (Siena), 15 febbraio 2025 – Basta un gol di Mignani (il tredicesimo) su rigore alla Pianese per avere la meglio sul Milan Futuro U23, centrare il terzo sigillo di fila e allungare le mani su una salvezza che con 41 punti è ormai dietro l’angolo. I giovani rossoneri non erano partiti male e pur senza impensierire Boer nei primi minuti hanno provato a fare la gara. Poi crescono i padroni di casa. Occasione per la Pianese al 23’: Bacchin recupera un pallone e fugge in contropiede, ma, al momento di servire Mignani la difesa rossonera devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, è il Milan a rispondere andando a sua volta in contropiede, ma il tiro di Magrassi è sbilenco e non impensierisce Boer.

Al 33’, arriva l’episodio che cambia il volto del match: Nicoli viene steso da Camporese ma l’arbitro concede il vantaggio visto che la palla arriva a Mignani, che di prima intenzione colpisce il palo. A quel punto Di Mario fischia il rigore che il bomber di casa trasforma. È 1-0 Pianese. Al 38’, la squadra di Bonera rimane in dieci: Camporese, appena ammonito per il fallo da rigore, stende Mignani e rimedia il secondo giallo. Gli amiatini ci provano ancora sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la conclusione di Nicoli viene deviata in calcio d’angolo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa sfiorano il raddoppio al 9’: prima Mastropietro, servito bene da Bacchin, non riesce a trovare il tempo giusto per calciare, poi è lo stesso Bacchin ad arrivare al tiro, ma il pallone finisce sul fondo dopo la deviazione di un difensore ospite. Al 15’, è il Milan a rendersi pericoloso, ma un riflesso felino di Boer su Sia salva il risultato. E’ l’ultimo brivido visto che poi gli amiatini controllano senza soffrire.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Masetti, Indragoli, Ercolani; Da Pozzo, Simeoni, Proietto, Nicoli (28’st Pacciardi); Mastropietro (28’st Frey), Bacchin (38’st Marchesi); Mignani. Panchina: Filippis, Reali, Nardi, Colombo, Chesti, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Falleni, Pallante, Giorgio. Allenatore Formisano.

MILAN FUTURO U23 (3-5-2): Ravyere; Coubis (47’st Turco), Camporese, Minotti; Omoregbe (18’st D’Alessio), Quirini, Branca (39’pt Sia), Bozzolan, Vos (18’st Malaspina); Magrassi, Fall. Panchina: Nava, Pittarella, Hodzic, Alesi, Zukic, Nissen. Allenatore Bonera.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (Jorgji-Leotta).

Rete: 36’pt Mignani (rigore).

Note: ammoniti: Coubis, Mignani, Marchesi. Espulso: Camporese al 39’pt. Spettatori: 922. Recuperi: 2 e 4.