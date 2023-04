Mens Sana, è rebus sulla griglia dei playoff Il possibile avversario potrebbe essere Prato

Mancano solo 40 minuti al termine della regular season e la griglia playoff è quasi tutta da disegnare. Tra le poche certezze, il piazzamento della Mens Sana: un undicesimo posto che farà affrontare ai biancoverdi la squadra che si classificherà sesta al termine della stagione regolare. Vietato sbilanciarsi su chi potrebbe essere l’avversario della post season anche se, se il campionato finisse oggi, la Mens Sana si ritroverebbe di fronte Prato. La lotta per le posizioni che vanno dalla quarta alla settima è ancora apertissima. Per informazioni, chiedere alla Virtus che, tramontata ogni speranza di promozione diretta, guarda con interesse a quanto succederà a Castelfiorentino (dove sarà di scena domenica la Mens Sana per l’ultima giornata di campionato), per capire la sua posizione nel tabellone playoff. Ma procediamo con ordine: nella penultima giornata di campionato sono state Legnaia e Spezia a raggiungere Cecina e a festeggiare la promozione diretta in B Interregionale, lasciando un unico slot per l’ultima promozione diretta che resta. In tal senso, in pole position c’è proprio Castelfiorentino, prossimo avversario della Mens Sana che, battendo la squadra di coach Binella, conquisterebbe il salto di categoria. Il team castellano deve difendersi dagli attacchi in extremis di Arezzo, unica altra squadra che può superarla in graduatoria, in virtù del doppio confronto a favore. Ne consegue che la squadra dell’ex Virtus e Costone Alessandro Nepi si giocherà tutto con la Mens Sana cercando di mantenere il +2 in classifica rispetto alla compagine aretina. La Mens Sana può invece guardare con tranquillità al match di Castelfiorentino, senza troppe pressioni con la consapevolezza e la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere. Una condizione di serenità che non sembra essere intaccata dalle tre sconfitte interne nelle ultime 3 apparizioni al PalaEstra dove i biancoverdi hanno dovuto registrare dei passivi piuttosto netti: Lucca -21, Agliana -9 e Arezzo -18. Ma la squadra ha saputo costruire le proprie fortune lontano da Siena: le imprese di Altopascio e Prato hanno assicurato la partecipazione a una post-season che potrebbe ripartire proprio dal palasport pratese.

AF