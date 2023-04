L’Under 15 trionfa La gioia di Gill Voria A maggio gli ottavi

Il Siena si è laureato campione del girone D Under 15. La squadra di mister Voria ha pareggiato l’Entella e ha trionfato con merito. I bianconeri hanno concluso il campionato con 46 punti che nel computo totale dei gironi li ha piazzati al secondo posto nazionale dietro al Cesena e davanti alla FeralpiSalò. Il 7 maggio la Robur sarà impegnata nel girone di andata degli ottavi di finale in casa della Juve Stabia, il 14 maggio la partita di ritorno al Bertoni. Una grandissima soddisfazione per i bianconeri che contro i liguri hanno giocato una partita accorta, di sacrificio e di ottimo calcio. Non dovevano perdere e così è stato. Al triplice fischio finale è scoppiata la gioia, meritatissima: "Ringrazio i miei ragazzi, è la vittoria di tutti. Adesso iniziamo a lavorare in vista degli ottavi di finale", ha detto mister Gill Voria.