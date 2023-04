L’ex bianconero

E’ terminata dopo appena un girone, l’avventura di Davide Arras alla Robur. L’attaccante, domani sera, tornerà a Siena da avversario: accostato più volte al Montevarchi, proprio nell’ultimo giorno della sessione invernale di mercato, è passato al Gubbio. Nei mesi in cui è rimasto in bianconero – dovendo però anche far fronte a un infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per tanto tempo – ha collezionato 17 presenze e ha realizzato una rete, quella del Del Conero di Ancona, alla prima partita della stagione 20222023. Con la maglia del Gubbio, l’attaccante ha finora inanellato 8 presenze, senza però segnare alcun gol. Altro ex della partita, oggi in Umbria, Danilo Bulevardi. Tra le fila bianconere, di ex, c’è invece Marco Meli, che ha vestito la casacca della formazione eugubina nel campionato 20192020 (13 presenze).