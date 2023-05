La Vismederi Costone e il tecnico Ricci si dicono addio

Il Costone, come già da qualche giorno sembrava probabile, ha deciso per non confermare coach Ricci (nella foto), che durante la stagione aveva preso il posto del collega Fattorini sulla panchina gialloverde. "Si separano le strade dell’Asd Vismederi Costone Siena e Daniele Ricci – si legge nella breve nota del club -. L’allenatore, in accordo con la società, ha deciso di non proseguire la sua avventura in gialloverde. Il club desidera ringraziare Daniele Ricci per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura il meglio per il suo futuro". Ricci, che almeno inizialmente, era riuscito ad imprimere una sterzata alla stagione del Costone, paga il mancato accesso ai playoff causato dal ko nell’ultimo match di San Giovanni Valdarno. Una stagione deludente per una società che aveva investito risorse importanti sia in avvio di stagione che in corso d’opera per provare a rimediare ai tantissimi infortuni che sono capitati a quasi tutti i giocatori del roster. La società adesso avrà tempo per fare le riflessioni del caso legato al successore di Ricci, al quale realisticamente verrà consegnata una squadra competitiva la ‘nuova’ C che inizierà ad ottobre. A livello di roster, hanno ancora un anno di contratto sia Ondo Mengue che Terrosi, elementi esperti che rappresentano una garanzia questo livello. La speranza è che il secondo possa vivere un’annata meno condizionata dai guai fisici che ne hanno limitato molto il rendimento. In cabina di regia, Banchi e Maksimovic si svincolano tra un mese, per cui sono in bilico come i due brasiliani, protagonisti della promozione diretta di un anno fa, Juliatto e Silveria (quest’ultimo ha finito la stagione a Monteroni per ritrovare la condizione).

g.d.l.