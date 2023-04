La Stosa domina e si sbarazza di Valdisieve L’avversario degli spareggi sarà Altopascio

STOSA VIRTUS

87

VALDISIEVE

67

STOSA VIRTUS: Berardi 8, Paunovic 7, Bartoletti 10, Banchero 11, Dal Maso 8, Bianchi, Ricciardelli, Olleia 8, Costantini 7, Imbrò 6, Calvellini 9, Laffitte 13. All. Lasi.

VALDISIEVE: Maltomini 10, Bartolozzi 5, Piccini N, Morandi, Corradossi 11, Forzieri 8, Pilli 2, Valletti 4, Sarti 1, Municchi 24, Piccini C 2. All. Pescioli.

Parziali: 23-15; 41-30; 69-45.

SIENA – La Stosa chiude la regular season con una netta vittoria contro Valdisieve. In un match mai in discussione i rossoblu si impongono 87-67 chiudendo al quinto posto. Nei play–off la Virtus affronterà Altopascio che chiude al dodicesimo posto in virtù della migliore differenza canestri contro il Costone. Il vantaggio di Valdisieve con Bartolozzi è annientato da 3 triple consecutive firmate da Banchero (2) e Dal Maso che portano la Virtus sull’11-2 dopo 3’ di gioco. Laffitte e Dal Maso portano subito i rossoblu in doppia cifra di vantaggio (19-8), gli ospiti rispondono con Municchi e Maltomini ma la Stosa chiude il quarto avanti 23-15. I senesi raggiungono nuovamente il +11 con Calvellini e Paunovic protagonisti. Valdisieve però si affida al tiro da fuori dove trova il canestro con continuità rimanendo attaccata al match (30-23 a 6’ dall’intervallo).

Nella seconda parte del quarto è la Stosa ad allungare: Bartoletti si carica l’attacco sulle spalle e con 7 punti consecutivi consente ai padroni di casa di portarsi sul 41-28. Il canestro di Corradossi fissa il punteggio sul 41-30 alla pausa lunga. Le difese a zona ordinate da Pescioli provano a confondere le idee alla Stosa che però accelera con Bartoletti e Olleia toccando il +15 (50-35). I senesi vanno spesso in lunetta dove sono molto precisi riuscendo a scavare un altro parziale positivo che consente ai rossoblu di portarsi a +20 a 3’ dalla fine. La Virtus gioca bene trovando spesso soluzioni in contropiede che le permettono di chiudere il terzo periodo sul 69-45. In avvio di quarto periodo dopo uno 0-4 ospite la Stosa chiude i conti. I rossoblu trovano vita facile contro la difesa abbastanza ballerina degli ospiti che consente alla Virtus di toccare il +33 con i canestri di tutto il quintetto in campo. Nel finale la Stosa molla la presa e gli ospiti ne approfittano per ridurre lo svantaggio: il match si chiude 87-67.