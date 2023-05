’La storia siamo noi’, l’ora delle celebrazioni Venti anni fa la serie A: stasera grande festa

Sarà una serata dedicata ai ricordi, all’amicizia, ai legami nati e mai dissolti nell’annata che ha segnato la storia della Robur. Si svolgerà questa sera ‘LA storiA siAmo noi’, la serata organizzata dal Siena Club Fedelissimi, a 20 anni dalla conquista della Serie A. Una cena che arriva in un momento complicato per la società bianconera, ma che in ogni caso non può cancellare il passato e le sue pagine più belle. Come lo è la stagione 20022003: una cavalcata incredibile, in cui inizialmente soltanto una persona credeva, il presidente dei sogni Paolo De Luca. Settimana dopo settimana, la sua lucida follia conquistò anche i più scettici e l’intera città. Esplosa in un grido di gioia nella notte di Genova, in quell’indimenticabile 24 maggio.

E saranno tanti i protagonisti di allora che prenderanno parte alla serata, da Ardito – che ha anche dato una mano all’organizzazione –, a Rubino, da Luigi e Daniele Martinelli, ad Argilli a Papadopulo. Alcuni ex non potranno, pur con dispiacere, esserci, perché impegnati, magari ancora su un campo di pallone, come Michele Mignani, capitano di quella squadra leggendaria: a malincuore, spiega il Fol, ha dovuto rinunciare, perché impegnato nei playoff di B con il suo Bari (che entrerà in scena nella semifinale d’andata, lunedì prossimo), ma ha voluto comunque far sentire il proprio affetto tramite un video che sarà proiettato nel corso della serata.