La Sinalunghese gioca in casa del fanalino Prato

Dopo il bel pareggio casalingo contro la prima in classifica Figline nel turno infrasettimanale di Eccellenza Toscana (girone B) una Sinalunghese con il morale decisamente alto domani alle 14,30 fa visita al fanalino di coda del campionato, il Prato 2000, ultimo della classe con appena 8 punti conquistati in 22 gare senza aver mai vinto tra l’altro. Una gara da non sottovalutare quella che si giocherà allo stadio ‘Puskas’ di Signa per i rossoblu che finalmente sembrano aver ritrovato una buona condizione fisica e mentale e contemporaneamente anche i giocatori migliori come Corsi, Bucaletti o Alessi, out a lungo e a turno nel girone di andata. Superare l’ostacolo Prato 2000 sarebbe molto importante anche in chiave classifica, anche se i playoff sono distanti ben 11 punti e allungherebbe la striscia positiva. La classifica magrissima degli avversari però non deve ingannare Marini e soci. All’andata, giocata al ‘Carlo Angeletti’ domenica 23 ottobre scorso, i pratesi imposero lo 0-0 ai padroni di casa che, reduci dalla sconfitta netta di Figline Valdarno, iniziarono in quel momento il loro periodo più difficile.