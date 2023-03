La prima volta di Riccardo Collodel "Ci voleva una serata in questo modo"

di Angela Gorellini

Un gol dal sapore di liberazione, quello di Riccardo Collodel (nella foto), ieri sera al Franchi, il primo con la maglia bianconera.

"Credo si sia visto nella mia esultanza – ha sorriso il centrocampista – cosa abbia significato per me. Non è stato un anno facile e per la prima volta ho dovuto combattere con un infortunio lungo: non mi era mai capitato in precedenza e psicologicamente ho sofferto. Sono quindi molto contento per la rete, per la prestazione e per la vittoria. Ci voleva una giornata così. La rete? Ho sfruttato una delle mie caratteristiche: mi piace riempire l’area di rigore, portare supporto agli attaccanti". A tenerlo fuori la pubalgia. "Un problema tosto – ha sottolineato –: ancora non sono al cento per cento, purtroppo non è passato del tutto, ma cerco di gestirla durante la settimana per arrivare la domenica nella miglior condizione possibile". "Mi dispiace non aver potuto dare una mano ai compagni per tanto tempo – ha aggiunto –, avrei voluto esserci, ma non mi è stato possibile. Ma sono felice di essere rientrato in questo finale di stagione. Adesso più che mai dobbiamo andare avanti di partita in partita, affrontare ogni incontro come fosse una finale, provando a vincerle tutte. Magari non ci riusciremo, ma dovremo almeno tentare, l’obiettivo è quello".

Guardando alla classifica rimane un po’ di amarezza per i punti persi per strada… "E’ difficile trovare una motivazione per certi risultati – ha ammesso il centrocampista bianconero –: spesso non è facile affrontare avversari che si chiudono nella propria metà campo, trovare gli spazi e le soluzioni. In tante occasioni, poi, siamo stati anche sfortunati, abbiamo subìto gol alla prima chance degli altri. Non cerco alibi per carità, significa che ci è mancata un po’ di concentrazione. Stasera, invece, siamo stati bravi sotto tutti punti di vista, con la palla e senza, ci abbiamo messo la cattiveria giusta, e siamo stati attenti nella nostra area". Martedì di nuovo in campo: la Robur farà visita alla Lucchese: Collodel si presenterà al Porta Elisa da ex. "All’andata l’hanno portata a casa loro – ha chiuso –, abbiamo la possibilità di prenderci una rivincita. Non sarà facile perché affrontiamo una squadra forte, ma andremo là a giocarcela e tronare con il miglior risultato possibile".