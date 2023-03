La Mens Sana affronta il derby senza Benincasa

Piove sul bagnato in casa Mens Sana Basketball Academy che si appresta a giocare, da sfavorita, il derby contro una Virtus in grandissima condizione e fiducia. Coach Pierfrancesco Binella domenica al PalaEstra (palla a due alle 18) dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave, Duccio Benincasa, appiedato per un turno dal giudice sportivo Domenico Vinci in seguito al recupero contro Quarrata di sette giorni fa. Il numero 10 della Mens Sana resterà dunque in tribuna per "per usato espressione blasfema durante la gara". Così la nota del giudice sportivo nei riguardi del play biancoverde che non ci sarà nella stracittadina in quanto la sua squalifica, non essendo la prima, non è commutabile in multa. E’ stato invece possibile trasformare nel pagamento della sanzione obbligatoria la squalifica del campo di casa perché, stando sempre al comunicato del giudice sportivo, "più persone avvicinandosi e sporgendosi dalle recinzioni che delimitano il campo di gioco cercano il contatto con le mani con gli arbitri". Il tutto ovviamente riferito ai tifosi biancoverdi sempre per l’ultimo match casalingo, contro Quarrata mercoledì scorso, per cui la società pagherà ulteriori 180 euro per "offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri". Adesso, considerando quanto pesa l’assenza di Benincasa in un settore, quello degli esterni già numericamente piuttosto scarno, diventa fondamentale il recupero di capitan Pannini per il quale c’è qualche concreta speranza. Non è un esterno ma ha dimostrato di poter essere utile nel ruolo anche il francese Empilo, che potrebbe anch’esso essere recuperato in extremis ed andare a referto per poi eventualmente essere impiegato come ala piccola in caso di necessità. Passando al settore dei lunghi, dando per scontato il ritorno a disposizione di Bovo, il dubbio riguarda Lazzeri, out ormai da diverse gare per una serie di problemi fisici differenti. Binella conta di recuperalo per avere una alternativa di valore ed esperienza ai vari Buca, Sabia e Iozzi. Guido De Leo