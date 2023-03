In soli nove uomini e sotto di un gol l’Atletico pareggia

A. PIANCASTAGNAIO

ACQUAVIVA

PIANCASTAGNAIO – Ridotto in nove e sotto di un gol all’89’, l’Atletico Piancastagnaio riesce nel recupero, al 93’ con Scapigliati, ad acciuffare il pareggio, 1-1, nel match con la seconda della classe Acquaviva. Nel primo tempo già al 30’ un cartellino rosso. Un fallo che sembrava da rigore in area ospite, è stato valutato da simulazione da parte del direttore e da lì è scattato il primo provvedimento. Un altro nella ripresa, per un fallo commesso in un occasione di una ripartenza dell’Acquaviva. Poi il botta e risposta per il definitivo 1-1. Due formazioni di alta classifica, in Seconda categoria girone M, abili fin dall’inizio del campionato di onorare il cammino, indipendentemente da quelli che saranno gli esiti finali, tra stagione regolare e playoff. Atletico Piancastagnaio e Acquaviva, in tutte le loro componenti, meritano un plauso per il comportamento nell’arco della stagione.