Il tecnico Pagliari punta sul 4-4-2 Occhio a Marilungo

Senza Pacciadi, Paudice e Peretti per infortunio e soprattutto con Sbaffo (10 centri finora) squalificato la Recanatese è partita ieri pomeriggio alla volta della Toscana con il dubbio legato all’attaccante Giampaolo, non al top della condizione per un problema muscolare emerso in settimana. Difficile quindi, anche ipotizzando un suo impiego al Franchi pensare di vederlo in campo dal primo minuto. In attacco quindi senza la coppia titolare agiranno Marilungo, con un passato importante tra A e B, e Senigagliesi. A metà campo nel 4-4-2 di mister Pagliari Guadagni e Carpani sono gli esterni mentre davanti alla difesa agiranno Morrone e Alfieri, favorito sull’ex Carrarese Foresta. In difesa Ferrante e Vona (che torna dopo l’influenza che gli aveva fatto saltare il Pontedera e prende il posto di Peretti, out per un problema alla mani) saranno i centrali con Somma e Yabre sulle corsie. In porta Fallani.