Il team di Giuntini cade a Montevarchi Under 17, che tonfo

Fine settimana da dimenticare per le formazioni femminili del Siena. La prima squadra di Giuntini, nonostante la prestazione di livello, è uscita sconfitta 2-0 dalla trasferta di Montevarchi. Ko anche le Under 15, battute dal Livorno 2-1, e le Under 17 capitolate addirittura 15-0 ad Arezzo. La squadra di mister Tumiatti, presentatasi in 11 per le assenze per infortunio o malattia di pedine fondamentali, è stata strapazzata dalle pari età aretine in un derby che avrebbe dovuto avere tutt’altro esito, data l’importanza della posta in palio e la storica rivalità tra le due compagini. Il gruppo deve ritrovare equilibrio e armonia. La squadra, allenata da un ottimo mister e formata da elementi tecnicamente molto validi (alcuni in Rappresentativa regionale) deve dimenticare le due ultime prestazioni e riprendere il cammino. Hanno perso anche le Under 12 di Pepi contro i ragazzi dello Staggia, ma questa sconfitta ha un sapore meno amaro vista la prestazione delle bianconere.