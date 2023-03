Il San Gimignano vince a Levane e centra la finale

ATLETICO LEVANE

0

SAN GIMIGNANO

2

LEVANE – Grazie alle reti di Ghelli e Ceccatelli, il San Gimignano batte in trasferta l’Atletico Levane e approda alla finalissima di Coppa Toscana di Seconda categoria. Dopo aver acquisito la certezza del salto nel campionato di Prima con otto giornate di anticipo sull’epilogo, la squadra allenata da Fabio Ercolino ha conquistato anche il pass per l’atto conclusivo di Coppa. Un successo netto per il San Gimignano, che attende adesso di conoscere la rivale nella gara valida per alzare al cielo l’ambitissimo trofeo regionale.

Deve essere infatti ancora disputata la seconda semifinale - prima programmata e poi rinviata - con protagonisti il Corsagna, di Borgo a Mozzano (Lucca) e i fiorentini della Laurenziana. La vincente sfiderà dunque il San Gimignano nell’incontro fissato per il 29 marzo a Firenze, stadio Gino Bozzi, Due Strade.