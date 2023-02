Il pericolo numero uno per la difesa della Robur domenica sarà Stefano Scappini, attaccante della Torres, in rete contro la Lucchese e in passato decisivo contro i bianconeri quando vestiva le maglie del Pontedera e della Cremonese. "Resta il rammarico del gol preso perché viene da una rimessa laterale e quest’anno ne abbiamo presi tanti così – ha detto il giocatore nativo di Perugia, classe 1985 sull’1-1 di sabato –. Purtroppo c’è stata un’altra disattenzione generale e ci poteva costare caro. Siamo stati bravi a reagire con il rigore, poi potevamo vincerla. Bene chi è entrato perché ha cambiato la partita".