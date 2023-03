Finale di andata Juventus Next Gen contro il Vicenza

Questa sera, con calcio di inizio alle 20,30, si giocherà la finale di andata della Coppa Italia di serie C, che proprio quest’anno soffierà sulle 50 candeline: a contendersi il titolo sono Juventus Next Gen e il Vicenza. Sarà quindi il girone A poter usufruire di un posto in più ai play off: l’Entella, nel raggruppamento B, ci ha provato, ma in semifinale si è dovuta arrendere ai biancorossi. Qualche curiosità: la squadra che vanta il maggior numero di trofei è il Monza, con 4 coppe alzate; seguono a quota 2 titoli Alessandria, Foggia, Padova e Spezia; con 1 coppa a testa, in ordine alfabetico, AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Arezzo, Bassano, Brindisi, Cagliari, Carrarese, Cesena, Como, Cosenza, Empoli, Fanfulla, Gallipoli, Juventus U23, Juve Stabia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucchese, Lumezzane, Palermo, Pisa, Prato, Salernitana, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Spal, Triestina, Udinese, Varese, Venezia, Vicenza, Virescit Boccaleone, Virtus Casarano e Viterbese. Nelle 49 precedenti edizioni in 7 occasioni il titolo è stato assegnato al termine dei supplementari: l’ultima volta nel 200102, con la vittoria del Livorno al Picchi 3-2 sull’AlbinoLeffe (2-1 al 90’).