Disanto salva la Robur: quarto pareggio di fila

SAN DONATO TAVARNELLE

1

SIENA

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-2-1) Biagini; Carcani, Siniega, Gorelli, Rossi; Regoli (26’st Sepe), Bovolon, Bianchi; Galligani (26’st Gerardini), Russo; Ubaldi (31’st Marzierli). Panchina: Cardelli, Campinotti, Borghi, Calamai, Brenna, Montini, Contipelli, Pezzola, Viviani. Allenatore Ghizzani

SIENA (4-3-2-1) Lanni; Raimo, Riccardi, Franco, Favalli; Castorani (1’st Orlando), Collodel, Meli; Belloni (25’st Buglio), Disanto; Paloschi (36’st Frediani). Panchina: Manni, Berti, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis. Allenatore Pagliuca

Arbitro: Di Cicco di Lanciano (Taverna-Pasqualetto).

Reti: 9’pt Gorelli, 15’st Disanto.

Note: Ammoniti: Russo, Disanto, Riccardi, Belloni, Carcani, Favalli. Recuperi: 2 e 5.

MONTEVARCHI – Settima gara senza vittorie per la Robur che a Montevarchi impatta anche contro il San Donato al termine di una prestazione in linea con le ultime, ovvero dignitosa e a tratti propositiva ma condita dai soliti errori. Al 9’ il Siena è già sotto: corner di Regoli e colpo di testa di Gorelli che indisturbato fa secco Lanni, 1-0. Passano pochi minuti e Russo va vicino al raddoppio con una incursione su cui la difesa senese all’ultimo ci mette una pezza.

La reazione bianconera (14’) è del destro da distanza ravvicinata dell’ex Disanto. Bravo Biagini a deviare la sfera calciata con forza dal 7 senese. Il Siena prova a fare la gara ma presta il fianco alle ripartenza della formazione di Ghizzani che con Ubaldi (18’) ci prova. Franco ci mette una pezza. Dall’altra parte Belloni si accentra e calcia, Carcani respinge. Gorelli (34’) anticipa Paloschi da buona posizione dopo una azioni insistita della Robur. Nella ripresa Pagliuca passa al 4-2-3-1 inserendo Orlando per Castorani per provare ad impensierire maggiormente Biagini, impegnato solo da Disanto nei primi 47 minuti di gioco del ‘Brilli Peri’. Belloni si accentra ancora e sfiora il palo con un mancino dei suoi dopo una manciata di minuti dal calcio d’inizio della seconda frazione. Disanto su punizione centra il palo a Biagini immobile (8’), Siena non particolarmente fortunato. Sul capovolgimento di fronte Galligani con un bel sinistro a giro mette alto.

Il pari arriva con il migliore dei bianconeri, Disanto, che segna il settimo gol del suo campionato (tre al San Donato) con un bel diagonale destro sul quale Biagini non può nulla, 1-1. Poi ci prova Orlando (19’), sinistro debole. Russo perde l’attimo (assist di Galligani) controllando male e permettendo l’uscita di Lanni. Pagliuca ritorno alla mediana a tre col rientrante Buglio per Belloni, toccato duro dagli avversari. In contropiede (34’) Orlando ha una buona occasione dopo una bella azione di Raimo. Il suo sinistro è debole e stoppato da Gorelli. Squadre stanche e gara aperta ai capovolgimenti di fronte. Russo (37’) da dentro l’area grazia il Siena mandando alle stelle una buona occasione. Marzierli va ad un passo dal vantaggio poco prima del recupero dopo una errata uscita di Lanni. Palla out di un soffio. E’ l’ultimo brivido.

Guido De Leo