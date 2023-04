Disanto da record Doppia cifra di gol Favalli: 3OO gare

Francesco Disanto ce l’ha fatta: con la rete. Importantissima, segnata al Gubbio, l’attaccante bianconero ha raggiunto la doppia cifra, raggiungendo il record personale di marcature stagionali. Non solo: l’assist di giovedì sera lo ha confermato il miglior assist-man dalla Robur: è arrivato a quota 6. Il capocannoniere bianconero rimane comunque Paloschi, con i suoi 13 centri (eguagliato il record personale).

La gara del Franchi contro gli umbri ha festeggiato anche un prestigioso traguardo: Alessandro Favalli ha raggiunto le 300 presenze nei professionisti. Il terzino sinistro bianconero somma 35 gare di serie B, 249 di C, 9 di Coppa Italia e 7 in altri tornei con le casacche di Cremonese, Cesena, Padova, Ternana, Catanzaro, Reggiana, Perugia, Siena. Il suo esordio è datato 31 ottobre 2010 in Cremonese-Salernitana 1-1, in Lega Pro.