Cus, che doppietta Dopo l’Under 18 esulta l’Under 16

Doppietta per il Cus Siena nei campionati giovanili territoriali: dopo l’Under 18 anche le più giovani Under 16 (nella foto) si sono laureate campione territoriali. Le bianconere hanno perso appena tre set in tutto il campionato. Nelle final four di Castiglion Fiorentino, organizzate dal Comitato Fipav Etruria, le ragazze allenate da Matteo Castagnini hanno sconfitto prima il Piandiscò Valdarnoinsieme in semifinale (3-1), poi la Ius Pallavolo Arezzo, sempre in quattro set. Una vittoria conquistata con sudore, sacrificio, spirito di squadra, serietà che rimarrà per sempre scolpita nei cuori di tutte le ragazze e di coach Matteo Castagnini, un importante premio che riconosce un grande lavoro di gruppo. Adesso la fase regionale, con il primo impegno previsto per dopodomani, in un girone che comprende Pontedera, Arezzo, Buggiano, Cintolese, Invicta, Cerretese, Scandicci. Le prime due approdano alla fase nazionale.