Crescenzi torna titolare. Con lui Riccardi Belloni, Disanto e Paloschi: ecco l’attacco

In campo con un Crescenzi in più: il difensore ha superato il problema al ginocchio che lo ha tenuto ai box nelle ultime partite e ieri pomeriggio è salito sul pullman preso dalla Robur direzione Fiorenzuola. Alle 17,30, per i bianconeri, la penultima fatica stagionale: con l’obiettivo puntato sui play off, per 90 minuti, Lanni e compagni dovranno tenere lontani problemi e preoccupazioni, che alla luce degli ultimi avvenimenti di certo non mancano. Dopo la penalizzazione i punti in classifica sono scesi a 47, la posizione è diventata la nona, a -4 ci sono Fermana e Recanatese: serve l’ultimissimo sforzo. Se Crescenzi ha recuperato, non ce l’hanno fatta invece né il lungodegente De Paoli, né Franco, né Petrelli: da vedere se almeno uno dei tre riuscirà a riaffacciarsi in campo prima della fine del campionato. Crescenzi, oggi pomeriggio, si riprenderà il posto davanti al capitano Lanni, a fianco di Riccardi con Raimo sulla corsia destra e Favalli a sinistra. A centrocampo, l’unico reparto dove non si registrano defezioni, dopo il rientro di Castorani dalla squalifica, possibile che possano trovare spazio Leone, in cabina di regia, Collodel e Buglio, ma non è da escludersi l’utilizzo dello stesso Castorani o di Meli. Nel reparto avanzato potrebbero invece agire Belloni, Disanto e Paloschi. Non è da scartare neanche l’ipotesi Frediani con Belloni pronto a fare la mezzala. Frediani e Collodel sono i due in diffida.